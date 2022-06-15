К Земле приближается огромная комета: чем это чревато и когда мы с ней встретимся

Вадим Карасев

К Земле летит огромная комета, которая, к сожалению, не станет видимой, но которая имеет огромное значение для науки и представляет особый интерес для астрологов. Настало время узнать о ней чуть побольше.

Мы наблюдаем с Земли множество различных астрономических объектов и ярких событий. Очень скоро нас ожидает посещение одной из самых необычных и важных комет. Фактически, оно уже началось. Эта комета может быть опасной, но не стоит готовиться к концу света. Возможно, она несет нам что-то хорошее.

Что же это за комета

Многие слышали о кометах, но не все их видели. Эти космические объекты часто навещают нашу Солнечную Систему, поэтому практически любой человек может увидеть за свою жизнь пару-тройку таких небесных тел. Они прилетают к нам из отдаленных уголков Солнечной Системы, которая, к слову, не заканчивается на Плутоне, а простирается намного дальше.

Эта часть Солнечной Системы называется облаком Оорта. К сожалению, достоверных доказательств того, что оно существует нет, но исследования и расчеты показывают, что очень далеко за пределами орбиты Плутона есть место скопления ядер комет. Они образовались там из газа и льда, оставшегося после формирования Солнечной Системы. При анализе орбит основных комет, уже известных человечеству, стало ясно, что все они прилетают из определенного места. По оценкам ученых в облаке Оорта есть триллионы ядер комет.

Так вот, к нам в Солнечную Систему скоро прилетит одна очень интересная комета. По оценкам ученых, она является самой большой из всех. Ее обнаружили в 2014 году, когда она находилась на расстоянии в 4.3 миллиарда километров от Солнца. Ей дали название «C/2014 UN271» или же комета Бернардинелли — Бернштейна. Сейчас, в 2022 году она уже находится на расстоянии в 3 миллиарда километров. К 2031 году она достигнет наименьшего из возможных для своей орбиты расстояний — 1 миллиарда километров от Солнца. Таким образом она пролетит недалеко от орбиты Сатурна, после чего начнет свой обратный путь домой — обратно в облако Оорта, куда будет лететь около 2 миллионов лет. Получается, что назад к нам она вернется через 4 миллиона лет, но это не точно.

Что думают астрологи

Во-первых, стоит сразу отметить, что астрологическое влияние комет нарастает постепенно — по мере приближения к Земле. Кометы — это вестники изменений, причем не всегда приятных. Комета «C/2014 UN271» уже сейчас приводит к тому, что наша жизнь меняется, просто мы этого можем пока не замечать.

Сильнее всего на жизнь человечества влияют те кометы, которые видимы невооруженным глазом, но этому объекту не суждено будет поразить нас своей красотой. Тем не менее, к 2031 году стоит ждать довольно серьезных изменений в жизни человечества. Дело тут не в размере кометы, а в ее природе. Астрономы уверены в том, что она посещает нас впервые. Всю свою жизнь она провела в облаке Оорта, где каким-то образом ее «выбросило» к нам. Получается, что это некая капсула времени. Это делает ее особенной не только для астрономов, которые смогут узнать с ее помощью получше раннюю Солнечную Систему, но и придает ей особый астрологический смысл.

Тот факт, что комета «C/2014 UN271» никогда не посещала нас, говорит лишь об одном — человечество ждут судьбоносные изменения невиданного масштаба. Возможно, мы сможет сделать огромный скачок в науке, либо сможем победить войны и раздор. К сожалению, приближение такой дальней гостьи как «C/2014 UN271» может стать причиной негативных изменений — вплоть до завершения жизни человечества в виду болезней или глобальной войны. Нам остается лишь надеяться на лучшее.