Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес: ТОП-6
Порядка 30 игр показала Microsoft в ходе воскресного мероприятия Xbox & Bethesda Showcase. Часть проектов — это игры от внутренних студий, другая часть — это проекты партнеров. Многие из этих игр были анонсированы заранее, но показали и несколько мировых премьер.
Журналист Benji-Sales решил посмотреть, какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес у игроков. Для этого он подсчитал суммарные просмотры представленных трейлеров игр. В своей методике Benji-Sales учитывая трейлеры со всех каналов на Youtube, где они набрали больше 50 тысяч просмотров. При этом, не брались в расчет видео-реакции и видео, которые состоят из нескольких трейлеров сразу.
Итого, ТОП-6 самых популярных проектов с Xbox & Bethesda Showcase:
Minecraft Legends — 4.8 млн просмотров
Starfield геймплей — 4 млн просмотров
Diablo IV геймплей + Necromancer — 2 млн просмотров
Overwatch 2 F2P + Junker Queen — 2 млн просмотров
Hollow Knight Silksong — 1.7 млн просмотров
Ark 2- 1.7 млн просмотров