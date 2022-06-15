Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес: ТОП-6
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Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес: ТОП-6

Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес: ТОП-6


Порядка 30 игр показала Microsoft в ходе воскресного мероприятия Xbox & Bethesda Showcase. Часть проектов — это игры от внутренних студий, другая часть — это проекты партнеров. Многие из этих игр были анонсированы заранее, но показали и несколько мировых премьер.

Журналист Benji-Sales решил посмотреть, какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес у игроков. Для этого он подсчитал суммарные просмотры представленных трейлеров игр. В своей методике Benji-Sales учитывая трейлеры со всех каналов на Youtube, где они набрали больше 50 тысяч просмотров. При этом, не брались в расчет видео-реакции и видео, которые состоят из нескольких трейлеров сразу.

Итого, ТОП-6 самых популярных проектов с Xbox & Bethesda Showcase:



Minecraft Legends — 4.8 млн просмотров



Starfield геймплей — 4 млн просмотров



Diablo IV геймплей + Necromancer — 2 млн просмотров



Overwatch 2 F2P + Junker Queen — 2 млн просмотров



Hollow Knight Silksong — 1.7 млн просмотров



Ark 2- 1.7 млн просмотров
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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