Киселев прошелся по Максиму Галкину

Артист Максим Галкин сильно разозлил ведущего Дмитрия Киселева. Шоумен продолжает свой тур по Израилю, в то время как в России обсуждают его поведение и политические шутки. Журналистов и патриотов возмутили слова, которым он поздравил соотечественников 12 июня. 12 июня Максим Галкин выпустил пост, в котором признался в любви к России. Юморист признался, что очень трепетно относится к своей стране и никогда не предавал ее. Он добавил, что для него родина — это песни «ДДТ», «Машины времени», поэзия великих классиков и спектакли в лучших театрах Москвы. Патриотически настроенным гражданам не понравились такие сравнения. По мнению ведущего «Вестей недели» Дмитрия Киселева, Максим из известного и уважаемого человека превращается в марионетку Запада.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Все это производит странное впечатление. Яркая одежда, канареечные штаны в сочетании с «розовым» пиджаком… Выглядит как некая компенсация. Про Россию намеренно оскорбительно, с выдумыванием небылиц. Как говорится: «Всяк беглый монах ругает свой монастырь», — иронизирует Киселев в очередной выпуске «Вестей...» Журналисту также не понравились слова Галкина о том, что он якобы никогда не получал деньги от российских властей и всегда был независим. На это 68-летний мэтр припомнил 45-летнему юмористу несколько фактов его биографии. «Галкин говорит, что никогда ничего не получал от государства. Но, позвольте, а работа на госканале и корпоративы «Газпрома»? Где была его принципиальность, если уж он так против государства? Сегодня Галкин представляется другим и сжигает мосты с Россией», — заявляет Дмитрий Константинович на телеканале «Россия 1». Многие считают, что Максим не вернется после скандала, который разгорелся из-за его отъезда в Израиль. При этом тень легла и на его жену, легенду российской эстрады Аллу Пугачеву. Впрочем, к ней вопросов меньше, да и сама она недавно заявила — семья вернется к 1 сентября.