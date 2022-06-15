Косачев: Возможный визит «евротройки» в Киев лишь подтолкнет Украину к катастрофе
10:17 Автор: Юлия Катенёва
Возможный визит в Киев сразу трех европейских лидеров — Франции, Германии и Италии - лишь подтолкнет Украину к национальной катастрофе. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, анонсированы три цели и три темы визита: военная и экономическая помощь Украине, вывоз на Запад украинского зерна, а также перспективы вступления страны в ЕС. Косачев отметил, что все три вопроса являются важными для Франции, Германии и Италии, однако населению Украины важнее «перспективы примирения в обществе и восстановления национального единства».
Тема возобновления цивилизованного межобщественного диалога не фигурируют в планах европейских лидеров, в то время как Украина саморазрушается изнутри, подчеркивает Косачев. «А ведь это всегда главная тема для Европы», — пишет он.
Если визит «евротройки» в Киев состоится по заранее написанному сценарию, он лишь «подтолкнет Украину еще ближе к окончательной национальной катастрофе, а не поможет ей стать по-настоящему европейской страной»,- заключает вице-спикер Совета Федерации.
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