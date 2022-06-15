Косачев: Возможный визит «евротройки» в Киев лишь подтолкнет Украину к катастрофе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Косачев: Возможный визит «евротройки» в Киев лишь подтолкнет Украину к катастрофе

Косачев: Возможный визит «евротройки» в Киев лишь подтолкнет Украину к катастрофе

Косачев: Возможный визит «евротройки» в Киев лишь подтолкнет Украину к катастрофе

10:17  Автор: Юлия Катенёва



Возможный визит в Киев сразу трех европейских лидеров — Франции, Германии и Италии -  лишь подтолкнет Украину к национальной катастрофе. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, анонсированы три цели и три темы визита: военная и экономическая помощь Украине, вывоз на Запад украинского зерна, а также перспективы вступления страны в ЕС. Косачев отметил, что все три вопроса являются важными для Франции, Германии и Италии, однако населению Украины важнее «перспективы примирения в обществе и восстановления национального единства».

Тема возобновления цивилизованного межобщественного диалога не фигурируют в планах европейских лидеров, в то время как Украина саморазрушается изнутри, подчеркивает Косачев. «А ведь это всегда главная тема для Европы», — пишет он.

Если визит «евротройки» в Киев состоится по заранее написанному сценарию, он лишь «подтолкнет Украину еще ближе к окончательной национальной катастрофе, а не поможет ей стать по-настоящему европейской страной»,- заключает вице-спикер Совета Федерации.



#ЕС #Украина #международные отношения

Ещё материалы: Константин Косачев


75
Глава парламента Крыма посоветовал Европе привыкать к виду рубля 28.03.2022
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях 28.03.2022
ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Ставропольском крае 25.04.2022
В Минобороны сообщили о срыве Киевом эвакуации мирного населения на «Азовстали» 20.04.2022
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака
Как некоторые электрики работают с проводкой
Как некоторые электрики работают с проводкой
Места из фильмов в реальной жизни 15.06.2022
Места из фильмов в реальной жизни 15.06.2022
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах
Павел Табаков раскрыл причину, по которой Рената Литвинова пока не может вернуться в Россию
Павел Табаков раскрыл причину, по которой Рената Литвинова пока не
Ксения Алферова рассказала о родах
Ксения Алферова рассказала о родах
FIFA 22 появится в Game Pass и EA Play на следующей неделе
FIFA 22 появится в Game Pass и EA Play на следующей неделе
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass
The Texas Chain Saw Massacre будет в Game Pass в день релиза
The Texas Chain Saw Massacre будет в Game Pass в день релиза
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали вступительную сцену игры
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали вступительную сцену игры
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022

Топ на сегодня

Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы

Еще по теме

Косачев: «Холодная война» не заканчивалась
Киев устроил провокацию на море ради объявления военного положения — Косачев
Косачев: позиция Европы позволяет Киеву саботировать минские договоренности
Пушков прокомментировал визит Волкера на Украину