Круглый поддержал инициативу о выборе женщинами срока декретного отпуска
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Круглый поддержал инициативу о выборе женщинами срока декретного отпуска

Круглый поддержал инициативу о выборе женщинами срока декретного отпуска

21:43  Автор: Наталия Васильева



Законодательную инициативу о предоставлении женщинам права выбора срока декретного отпуска без потери в сумме выплат необходимо поддержать, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Об этом он заявил «Вместе-РФ».

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Общественной палате (ОП) предложили сделать порядок выплат во время декретного отпуска более гибким и вариативным. Согласно представленной ОП инициативе, женщина должна иметь право на сокращение или увеличение сократить срока ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации от работодателя в полном объеме. Как пояснил автор законопроекта, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко, например, вместо нынешних 1,5 года и 40% от зарплаты женщине можно дать возможность выйти в декрет на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%, считает он.

«Я думаю, что любая инициатива, которая идет на пользу матерям должна приветствоваться», — заявил законодатель.

Зачастую многие женщины решают не заводить детей из-за финансовых трудностей, поэтому любое улучшение финансового состояния женщин является позитивным решением. Но при этом необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки молодых семей, особенно с учетом демографической ситуации в стране, добавил сенатор.



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По материалам: pnp.ru

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