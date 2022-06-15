Круглый поддержал инициативу о выборе женщинами срока декретного отпуска
21:43 Автор: Наталия Васильева
Законодательную инициативу о предоставлении женщинам права выбора срока декретного отпуска без потери в сумме выплат необходимо поддержать, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Об этом он заявил «Вместе-РФ».
Ранее газета «Известия» сообщила, что в Общественной палате (ОП) предложили сделать порядок выплат во время декретного отпуска более гибким и вариативным. Согласно представленной ОП инициативе, женщина должна иметь право на сокращение или увеличение сократить срока ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации от работодателя в полном объеме. Как пояснил автор законопроекта, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко, например, вместо нынешних 1,5 года и 40% от зарплаты женщине можно дать возможность выйти в декрет на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%, считает он.
«Я думаю, что любая инициатива, которая идет на пользу матерям должна приветствоваться», — заявил законодатель.
Зачастую многие женщины решают не заводить детей из-за финансовых трудностей, поэтому любое улучшение финансового состояния женщин является позитивным решением. Но при этом необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки молодых семей, особенно с учетом демографической ситуации в стране, добавил сенатор.
Ещё материалы: Владимир Круглый