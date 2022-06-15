Ксения Алферова рассказала о родах
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Ксения Алферова рассказала о родах

Ксения Алферова рассказала о родах
Актриса Ксения Алферова озаботилась о россиянах.   Артистка в «Телеграме» озадачилась проблемой низкой рождаемости в России. Она привела статью, где говорится, что в нашей стране поставлен антирекорд по рождаемости за последние 250 лет. Кроме того, Ксения Алферова сделала перепост из телеграм-канала «Советник президента». В материале говорится, что сто лет назад даже при голоде люди никогда не думали об абортах. В семьях было по десять детей.
Ксения Алферова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также в статье говорится, что человек стал мерить жизнь «квадратными метрами» — трешками и двушками. Напомним, что число родившихся в России в апреле 2022 года, по данным Росстата, составило 99,7 тысяч человек. За прошедший год рождаемость упала почти на 10 тысяч человек.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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