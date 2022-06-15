Ксения Бородина приобрела дом для дочек

Ведущая Ксения Бородина позаботилась о детях. Телеведущая говорит, что является строгой, но справедливой мамой. Дочек она старается лишний раз не баловать, а вот за их комфортом следит. И ради этого готова на многое. Две дочки Ксении Бородиной — Теона и Маруся — растут умницами и красавицами. С детства звездная мама не жалеет денег на их образование, возит отдыхать на дорогие курорты и делает все для их комфорта. Например, чтобы им было удобно добираться из загородного коттеджа в Москву, телеведущая купила специальный автомобиль. «Совместный завтрак в нашей семье невозможен. Дети просыпаются в 7 утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия», — говорит Бородина.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Когда дочери возвращаются, то еще делают до часу ночи уроки. Если свободна, мама всегда поможет и подскажет им, но так рядом есть няня, бабушки и репетиторы. «У них бешеный график. Мы живем в загородном поселке, а отдавать детей в сельскую школу не хочется, поэтому приходится возить. Это, конечно, тяжело. Но, несмотря на такой плотный график, мы успеваем проводить время вместе. Я стараюсь так выстроить свои съемочные дни, чтобы видеться с детьми, общаться с ними, интересоваться их делами. И еще выходные я никогда не занимаю», — поясняет Ксения. Уже давно она решила, что не будет работать в уик-энд — это время она выделяет семье. Они ходят в театры и музеи, гуляют по Москве и развлекаются большой и дружной компанией. «Есть гастролирующие родители, и дети вынуждены либо перемещаться вместе с ними, либо их воспитанием занимается кто-то другой. Напрашивается вопрос: а зачем рожали детей, если с ними не видитесь, их не воспитываете?» — вопрошает ведущая «7дней».