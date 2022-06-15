Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022

Астролог и нумиролог Лариса Андерсен высказалась что будет 15.06.2022. 📆15 июня, среда. Луна🌙 в Козероге♑️. День больше настраивает на деловой лад. Хорош для планирования и решения задач, которые требуют терпения и сосредоточенности. Под воздействием напряженного аспекта между Луной🌙 и Юпитером, может страдать самолюбие, конфликты с авторитетными людьми, но это больше касается профессиональной сферы. 🏊‍♀️В этот день рекомендуется любые физические нагрузки. Можно переделать много дел, в том числе и домашних, так как энергия будет бить ключом!