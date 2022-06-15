Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022

Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Астролог и нумиролог Лариса Андерсен высказалась что будет 15.06.2022. 📆15 июня, среда. Луна🌙 в Козероге♑️. День больше настраивает на деловой лад. Хорош для планирования и решения задач, которые требуют терпения и сосредоточенности. Под воздействием напряженного аспекта между Луной🌙 и Юпитером, может страдать самолюбие, конфликты с авторитетными людьми, но это больше касается профессиональной сферы. 🏊‍♀️В этот день рекомендуется любые физические нагрузки. Можно переделать много дел, в том числе и домашних, так как энергия будет бить ключом!  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Руслан Белый дерзко высказался о браке Аллы Пугачевой и Галкина
Руслан Белый дерзко высказался о браке Аллы Пугачевой и Галкина
7 неприятных ощущений и событий, говорящих о том, что вы на правильном жизненном пути
7 неприятных ощущений и событий, говорящих о том, что вы на
Slime Rancher 2 выходит осенью 2022 года, сразу в Game Pass — представлен геймплей
Slime Rancher 2 выходит осенью 2022 года, сразу в Game Pass —
В Assassin’s Creed Origins можно будет играть бесплатно в ближайшие выходные
В Assassin’s Creed Origins можно будет играть бесплатно в ближайшие
У Аллы Пугачевой нашелся защитник
У Аллы Пугачевой нашелся защитник
Ксения Бородина приобрела дом для дочек
Ксения Бородина приобрела дом для дочек
Мудра от одиночества и тоски
Мудра от одиночества и тоски
К Земле приближается огромная комета: чем это чревато и когда мы с ней встретимся
К Земле приближается огромная комета: чем это чревато и когда мы с
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира — США
Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира

Топ на сегодня

Алексей Панин прошелся по Тиграну
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин
Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в выходные
Лариса Андерсен – понедельник день не тяжелый 13 числа