Максим Фадеев рассказал, как его лишили всех званий на Западе из-за спецоперации: "У меня забрали все деньги, арестовали все счета"
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Максим Фадеев рассказал, как его лишили всех званий на Западе из-за спецоперации: "У меня забрали все деньги, арестовали все счета"

Максим Фадеев рассказал, как его лишили всех званий на Западе из-за спецоперации: "У меня забрали все деньги, арестовали все счета"

Российский продюсер Максим Фадеев дал интервью телеведущей Елене Север — жене владельца "Русской медиагруппы" ("Русское радио", "Хит FM", "Радио MAXIMUM", DFM, "Радио Monte Carlo") Владимира Киселева и матери музыкантов ЮрКисса и ВладиМира. Фадеев рассказал, как лишился всех званий и денег на Западе после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — "Мировые композиторы". Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным. Фадеев рассказал, что часто жил на Бали по несколько месяцев: там он работал, отдыхал и принимал гостей. Но теперь он не планирует уезжать из России из-за общественно-политических событий в мире. Я на Бали и не собираюсь больше. Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. Продюсер признался, что раньше очень гордился своими достижениями за границей, однако теперь все это не имеет для него большого значения. Гораздо большим достижением Фадеев считает признание в России.

В нашей стране, например, у меня ни одного звания нет, зато мои артисты и заслуженные, и каких только званий не имеют. Но знаете какая интересная штука? Людей обмануть вообще нельзя. Ты точно знаешь, когда есть признание народа.

О военной спецоперации Максим Фадеев не высказывался, однако осудил звезд, которые покинули Россию после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Отец меня учил всегда, что родина и мама — это одно и то же. Это равно. Какая бы мать ни была. Матери бывают всякими — и злыми, и добрыми, и пьяницами. Но разве можно бросить свою мать в трудную минуту и идти искать себе более здоровую, красивую, молодую мать? Это та же самая параллель, как уезжать, бросая родину, — написал он в соцсетях.

Также он резко высказался по поводу рэпера Face после его интервью, в котором тот осудил военную спецоперацию.

Очередная копия с AliExpress на Lil Peep подала голос! Мне кажется, на его лице с надписями из школьного туалета не хватает еще одной — Scum (в переводе с английского "сволочь, подонок". — Прим. ред.).

Максим Фадеев был продюсером Линды, Натальи Ионовой (известна под псевдонимом Глюк'Oza), Юлии Савичевой, группы Serebro и многих других. В настоящее время он не занимается продюсированием, но дает сольные концерты. Кроме того, он рассказал, что планирует открыть в Москве собственную музыкальную школу.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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