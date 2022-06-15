Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
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Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA

Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Журналистка Маргарита Симоньян высказалась об уходе зарубежного бренда.   Телеведущая в «Телеграме» высказалась в связи с полным уходом из России популярного шведского концерна мебели IKEA. «Сама жизнь дает нам второй шанс. Пожалуйста, не назовите ее «Уютно — и точка». «Вкусно — и точка», «Уютно — и че уж там», «Звонит — и ладно», «Летит — и ниче вроде». Дарю слоганы для импортозамещения», сказала Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее стало известно об уходе из России ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Новая сеть получила название «Вкусно — и точка». Напомним, что шведский концерн приостановил продажу своей продукции в связи с событиями на Украине. Несколько месяцев сотрудники исправно получали зарплату.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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