Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира — США

Вадим Карасев





Сегодня игра Microsoft Flight Simulator получает очередное обновление игрового мира. В мае этого года вышел апдейт, который улучшал Мальту и Италию, а сегодня выходит обновление, которое улучшает в авиасимуляторе Соединенные Штаты Америки.

Ниже можно посмотреть трейлер, который выпустили к релизу очередного бесплатного обновления для Microsoft Flight Simulator. В ролике показывают различные города США, которые были дополнительно проработаны. Разработчики потрудились над улучшением достопримечательностей Америки, добавили новые аэропорты и, в целом, улучшили игровой мир.

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Напомним, что Microsoft Flight Simulator доступна в Game Pass.