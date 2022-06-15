Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира — США
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Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира — США

Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира — США


Сегодня игра Microsoft Flight Simulator получает очередное обновление игрового мира. В мае этого года вышел апдейт, который улучшал Мальту и Италию, а сегодня выходит обновление, которое улучшает в авиасимуляторе Соединенные Штаты Америки.

Ниже можно посмотреть трейлер, который выпустили к релизу очередного бесплатного обновления для Microsoft Flight Simulator. В ролике показывают различные города США, которые были дополнительно проработаны. Разработчики потрудились над улучшением достопримечательностей Америки, добавили новые аэропорты и, в целом, улучшили игровой мир.


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Напомним, что Microsoft Flight Simulator доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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