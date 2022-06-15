Много нового геймплея A Plague Tale: Requiem показали в новом видео
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Много нового геймплея A Plague Tale: Requiem показали в новом видео

Много нового геймплея A Plague Tale: Requiem показали в новом видео


Несколько дней назад на шоу Xbox представили новый трейлер A Plague Tale: Requiem с геймплейными моментами из игры. Однако, не была объявлена дата релиза, но ее, как ожидается, скажут 23 июня.

Сегодня же появился новый геймплей A Plague Tale: Requiem. Портал IGN получил возможность сыграть в A Plague Tale: Requiem и составить свое предварительное мнение о проекте. Ниже можно видеть 8 минут геймплея A Plague Tale: Requiem из нового ролика IGN. Журналисты отмечают, что вторая часть сохранила атмосферу первой, но прямо передает ощущение того, что герои «повзрослели». Главная героиня A Plague Tale: Requiem сможет открыто противостоять врагам, а ее брат научился искусно управлять ордами крыс.


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Похоже, что игра уже близка к релизу, ожидается, что она выйдет в конце лета или начале осени. Сразу после релиза A Plague Tale: Requiem будет в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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