Мудра от одиночества и тоски

Вадим Карасев

Если вы чувствуете себя одинокими, значит в вашем биополе имеется некоторый диссонанс. Восстановить нормальную работу вашей ауры поможет простая мудра, о которой рассказали эксперты.

Если вы одиноки и душу раздирает тоска, одними лишь любовными талисманами от проблемы не избавиться. Скорее всего, проблема глубока и требует проработки. Тут вам на помощь и придет мудра, описанная далее.

Описание мудры от одиночества и тоски

Займите положение сидя. Расслабьтесь, дышите глубже. Сфокусируйтесь на своих ощущениях. Расположите правую перед собой, ладонью вверх, пальцы направьте в левую сторону так, чтобы мизинцем вы могли касаться своей груди.

После этого мизинец нужно немного согнуть, но так, чтобы не касаться им ладони. Безымянный и средний пальцы тоже необходимо согнуть, но в меньшей степени. Указательный палец вовсе необходимо оставить прямым. Расслабьте запястье, стараясь едва касаться ладонью области солнечного сплетения.

На другой руке согните пальцы точно так же, а саму ладонь расположите зеркально относительно первой — она должна смотреть вниз. Получится, что большой палец левой руки будет соприкасаться с большим пальцем правой.

Соедините большие пальцы рук в замок, но не напрягайте их. Через большие пальцы рук вы будете ощущать тепло. Не меняйте положение рук и расслабьтесь. Представьте себе, как через ваш энергетический замок проходит энергия Вселенной, питает вас и делает красивее, наполняя любовью к миру и к себе.

Просидите с закрытыми глазами в таком положении от 5 до 10 минут. Можно принять позу лотоса, либо сесть в мягкое кресло. Осанка должна быть прямой, плечи старайтесь держать расправленными.

Сосредоточьтесь на области сердца и солнечного сплетения и представьте себе, что там образуется комок энергии, притягивающий к вам удачу и силу..

Как работает эта мудра

В этой области на груди располагается любовная чакра — Анахата. Данная мудра возвращает ее к жизни. Пробуждая в ней энергию и заставляя работать эффективнее.

Также эта мудра работает и как медитация. Если вы все делаете правильно, то вам удается добиться появления особого состояния души, при котором вы осознаете всю красоту своей души.

Эта мудра укрепляет уверенность в себе, заставляет взглянуть на мир под правильным углом. Это идеальная практика для всех, кто запутался в себе и не осознает, насколько он красив и уникален.