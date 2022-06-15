Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме

Певица Наталья Подольская поделилась трогательным кадром с детьми в церковный праздник. Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что ее жизнь изменилась, когда ей довелось встретить Владимира Преснякова. Недавно пара отметила годовщину отношений. Они не только порой вместе выступают и выходят в свет, но и дома делят обязанности. Артистка может приготовить ужин, а ее муж с радостью гуляет с детьми. Не так давно Подольская отметила свое 40-летие. Она также смогла отдохнуть в Италии. А теперь певица снова почти все время проводит с семьей. Так 14 июня звездная семья отправилась в церковь. Подольская засняла сыновей, которые присели на скамейку. Артемий обнимал годовалого брата, который был в принтованном костюме.Артемий и Иван Пресняковы «С Троицей», — поздравила певица подписчиков. Многие восхитились трогательным кадром. Поклонники отметили, что старший сын очень похож на отца, а вот младший — на маму. «Какие классные», «Ой, парни у вас крутые», «Так мило», «Ваня просто ангел белокурый», «Какие они уже большие», «Тема молодец, вообще не унывает», — прокомментировали кадры подписчики.