Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме

Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме
Певица  Наталья Подольская поделилась трогательным кадром с детьми в церковный праздник. Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что ее жизнь изменилась, когда ей довелось встретить Владимира Преснякова. Недавно пара отметила годовщину отношений. Они не только порой вместе выступают и выходят в свет, но и дома делят обязанности. Артистка может приготовить ужин, а ее муж с радостью гуляет с детьми. Не так давно Подольская отметила свое 40-летие. Она также смогла отдохнуть в Италии. А теперь певица снова почти все время проводит с семьей. Так 14 июня звездная семья отправилась в церковь. Подольская засняла сыновей, которые присели на скамейку. Артемий обнимал годовалого брата, который был в принтованном костюме.
Артемий и Иван Пресняковы «С Троицей», — поздравила певица подписчиков. Многие восхитились трогательным кадром. Поклонники отметили, что старший сын очень похож на отца, а вот младший — на маму. «Какие классные», «Ой, парни у вас крутые», «Так мило», «Ваня просто ангел белокурый», «Какие они уже большие», «Тема молодец, вообще не унывает», — прокомментировали кадры подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кактус можно превратить в антенну сети Wi-Fi
Кактус можно превратить в антенну сети Wi-Fi
Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме
Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме
Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака
Как некоторые электрики работают с проводкой
Как некоторые электрики работают с проводкой
Места из фильмов в реальной жизни 15.06.2022
Места из фильмов в реальной жизни 15.06.2022
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах
Павел Табаков раскрыл причину, по которой Рената Литвинова пока не может вернуться в Россию
Павел Табаков раскрыл причину, по которой Рената Литвинова пока не
Ксения Алферова рассказала о родах
Ксения Алферова рассказала о родах
FIFA 22 появится в Game Pass и EA Play на следующей неделе
FIFA 22 появится в Game Pass и EA Play на следующей неделе
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass

Топ на сегодня

Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы

Еще по теме

Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Наталья Подольская хочет, чтобы сын стал музыкантом
Подольская и Пресняков впервые показали своего сына
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе