Наташа Королева запечатлелась без косметики в омолаживающей ванне

49-летняя певица Наташа Королева поправляет здоровье в Железноводске. В начале лета многие звезды уезжают отдыхать за границу. И хотя в свете известных событий многие страны сейчас закрыты для россиян, знаменитости не расстраиваются. Кто выбирает для себя вечно открытые для всех Мальдивы, кто-то — Турцию. Наташа Королева сама всегда любила отдохнуть с шиком на берегу моря или у океана. Однако на этот раз певица уехала в… Железноводск, расположившийся на Ставрополье. Причем туда отправилась артистка скорее не с целью отдохнуть, а поправить здоровье. Супруга Тарзана даже не стала скрывать, что сейчас днями напролет будет ходить на лечебные процедуры. В личном блоге в Наташа подробно рассказала о своем расписании: прием лечебных ванн, грязевые процедуры и так далее. И даже показала, как ее укутали и отправили в специальную ванну.Наташа Королева в углекислой ванне «Ну вот я омолаживаюсь в углекислой ванной. Ой, молодая буду!» — с энтузиазмом заявила певица. Королева не побоялась позировать перед камерой крупным планом, без грамма косметики. Поклонники отметили, что у нее очень гладкая, сияющая кожа, нет морщинок и выглядит она куда моложе своего возраста. Правда, сама Наташа недавно призналась, что с каждым годом все меньше хочет праздновать свой день рождения. «Когда раньше старшие друзья говорили такое, я не верила им, не воспринимала серьезно. А сейчас сама это ощущаю, и мне хочется, чтобы очередной день рождения просто побыстрее прошел. На самом деле возраст, цифры в паспорте — дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25—30. Остается только и выглядеть на такой возраст!» — рассказала певица в интервью «7Дней».