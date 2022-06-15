Небензя: Ответственность за гибель гражданских лиц на Украине лежит на западных странах
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Небензя: Ответственность за гибель гражданских лиц на Украине лежит на западных странах

Небензя: Ответственность за гибель гражданских лиц на Украине лежит на западных странах

Тема: Военная операция на Украине


19:02  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



На западных странах, поставляющих оружие киевским властям, в равной степени лежит ответственность за гибель гражданских лиц на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Украинские военные днем 13 июня обстреляли Майский рынок в Донецке. По последним данным, в результате обстрела погибли 5 мирных жителей, 10 ранены. По словам Небензи, они были убиты артиллерийскими боеприпасами калибра 155 мм, предоставленных Киеву странами НАТО, в том числе, США, Канадой, Нидерландами, Францией и другими. 

«Были сообщения о кластерных боеприпасах французского происхождения, найденных в Донецке после обстрелов, хотя Франция утверждала, что уничтожила кластерные боеприпасы в 2016 году», — сказал он.

По его словам, Киев пытается нанести как можно больший ущерб гражданским лицам в Донбассе. Атаки украинских военных по мирному населению опровергают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен ударять по гражданским объектам, отметил российские постпред. По его словам, обстрелы Донецка не принесут Киеву военного преимущества.

Во время своего выступления в ООН Небензя также отметил, что РФ подчеркивает важность разминирования морской акватории для экспорта украинского зерна.

Он также напомнил, что гражданское население Северодонецка может эвакуироваться в любом направлении.


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#международные отношения #Украина #Донбасс #ООН


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По материалам: pnp.ru

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