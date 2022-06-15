Netflix запустит реалити-шоу по сериалу "Игра в кальмара"
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Netflix запустит реалити-шоу по сериалу "Игра в кальмара"

Netflix запустит реалити-шоу по сериалу "Игра в кальмара"

Netflix запустит реалити-шоу по мотивам сериала "Игра в кальмара". По сюжету сериала, герои играли в игру на выживание, в которой тех, кто не справился с заданиями, ждала смерть. Участников реалити-шоу ждут челленджи по мотивам "Игры в кальмара", однако в случае проигрыша они просто останутся без денежного приза.

Как и в сериале, в реалити-шоу примут участие 456 игроков, а победителя ожидает выигрыш в размере 4,56 млн долларов (около 260 млн рублей). Как заявили в Netflix, это будет самый большой денежный приз в истории реалити-шоу.

"Игра в кальмара" покорила мир благодаря захватывающей истории режиссера Хвана. Мы превращаем вымышленный мир в реальность в этом соревновании и социальном эксперименте.

Поклонников "Игры в кальмара" ждет увлекательное и непредсказуемое путешествие, когда наши 456 участников из реального мира будут участвовать в крупнейшем соревновании в истории, полном напряжения и неожиданных поворотов, с самым большим в истории денежным призом на кону, — рассказал президент Netflix Брэндон Ригг.

Принять участие в кастинге могут жители любой страны, свободно говорящие на английском языке. Съемки шоу пройдут в Великобритании. Дата начала съемок пока не известна.

Ранее Netflix анонсировал второй сезон сериала "Игра в кальмара", в которой появится "бойфренд" куклы-робота Ен Хи. Точная дата выхода второго сезона пока не сообщается.
Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/106362-netflix-anonsiroval-vtoroy-sezon-igry-v-kalmara-v-nem-poyavitsya-boyfrend-gigantskoy-kukly-en-khi.html


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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