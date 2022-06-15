Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass
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Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass

Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass


О том, что игра Valheim станет частью подписки Game Pass было известно еще пару дней назад, когда Microsoft представила список проектов на 2022-2023 годы, пометив популярный «выживач» в качестве игры для подписки Game Pass. Однако, тогда оставались вопросы — игра выйдет в Game Pass только на PC или, в том числе, на Xbox.

Сегодня разработчики Valheim представили трейлер, который подтверждает выход Valheim на приставках Xbox. Игра станет доступна на консолях Xbox, в том числе в Xbox Game Pass, и на PC, в PC Game Pass, весной 2023 года.


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Напомним, что Valheim получила огромную популярность в Steam — у игры уже аудитория больше 10 миллионов игроков.

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По материалам: newxboxone

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