Ольга Бузова решила улететь из России
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Ольга Бузова решила улететь из России

Ольга Бузова решила улететь из России
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своих планах покинуть страну. В начале лета Ольга Бузова собрала друзей и поклонников на большом сольном концерте в столице. Ведущая готовилась к этому событию несколько месяцев. По её словам, она отдала «всю себя» на выступлении в Крокус Сити Холле. Теперь Ольга мечтает об отпуске, но покой ей только снится. На днях телезвезда поделилась масштабными планами на ближайшие месяцы. Как выяснилось, отработав обещанный концерт, Бузова начала собирать чемоданы. Она планирует надолго уехать из страны. Подробности поездки она пока что держит в секрете. Пока одни фанаты думают, что Ольга будет сниматься в новом проекте, другие боятся, как бы ведущая не эмигрировала из страны вслед за другими уехавшими коллегами.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Всё отдала своему шоу… вот она я, всю себя. У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом… (улетаю на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон стоп», — поделилась Ольга. Впрочем, поклонникам не стоит переживать по поводу того, что Бузова может не вернуться обратно. Совсем недавно она рассказала о том, что заканчивает ремонт в московской квартире, в который она вложила всю душу. Вряд ли Ольга решилась бы бросить своё жилье, так и не отметив там новоселье. Накануне, напомним, за свой отъезд из страны оправдалась Лолита Милявская. Певица уехала в Болгарию, куда она еще в конце мая отправила своих родных. У артистки там есть свой роскошный дом с большим участком. По словам Лолиты, она перевезла свою семью за границу, чтобы оградить их от стресса и эмоциональных потрясений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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