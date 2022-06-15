PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s Sky»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s Sky»

PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s Sky»


В рамках Xbox & Bethesda Showcase показали Starfield — игру, геймплей которой давно ждали. В сети от показанной демонстрации, в основном, положительные отзывы от игроков, которые ждут возможности погрузиться в мир, созданный командой Bethesda. Однако, журналисты PC Gamer другого мнения об игре.

Авторитетный портал PC Gamer опубликовал материал, в котором назвал Starfield «уродливой No Man’s Sky». Фрейзер Браун, редактор PC Gamer, говорит, что демонстрацию Starfield давно ждали, но получили далеко не то, что хотели: «теперь мы знаем, что такое Starfield: это уродливая No Man’s Sky». Журналист говорит в своем материале, что не увидел от Starfield ничего нового:

Одна из первых вещей, которую делает наш неизвестный исследователь космоса, приземлившись в одном из миров Starfield, похожих на Mass Effect, — лазером извлекает ресурсы из скалы. Затем пришло время неубедительной перестрелки. После того, как игру долго держали в секрете, я ожидал, по крайней мере, одного сюрприза — но нет!

Журналист пишет, что 1000 сгенерированных планет, наверняка, будут пустующими, и это не добавит Starfield ничего интересного.

Уэс Фенлон, старший редактор PC Gamer, согласился с коллегой, назвав Starfield «чертовски безвкусным».

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле
The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле
PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s Sky»
PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s
8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории" Сидни Суини
8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории"
Фил Спенсер назвал игру с Xbox & Bethesda Showcase, которую он лично ждет
Фил Спенсер назвал игру с Xbox & Bethesda Showcase, которую он
Redfall — игра для одиночного прохождения, если вы этого захотите
Redfall — игра для одиночного прохождения, если вы этого захотите
Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают пластик
Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают
По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера" с Хоакином Фениксом
По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле
Самая милая «война» в мире закончилась
Самая милая «война» в мире закончилась
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные оценки, игра завтра будет в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные
Рената Литвинова попала в госпиталь
Рената Литвинова попала в госпиталь
Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве

Топ на сегодня

Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Киселев прошелся по Максиму Галкину

Еще по теме

Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase
Разработчики Starfield приглашают игроков присоединиться к «Созвездию»
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры