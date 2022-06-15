PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s Sky»

Вадим Карасев





В рамках Xbox & Bethesda Showcase показали Starfield — игру, геймплей которой давно ждали. В сети от показанной демонстрации, в основном, положительные отзывы от игроков, которые ждут возможности погрузиться в мир, созданный командой Bethesda. Однако, журналисты PC Gamer другого мнения об игре.

Авторитетный портал PC Gamer опубликовал материал, в котором назвал Starfield «уродливой No Man’s Sky». Фрейзер Браун, редактор PC Gamer, говорит, что демонстрацию Starfield давно ждали, но получили далеко не то, что хотели: «теперь мы знаем, что такое Starfield: это уродливая No Man’s Sky». Журналист говорит в своем материале, что не увидел от Starfield ничего нового:

Одна из первых вещей, которую делает наш неизвестный исследователь космоса, приземлившись в одном из миров Starfield, похожих на Mass Effect, — лазером извлекает ресурсы из скалы. Затем пришло время неубедительной перестрелки. После того, как игру долго держали в секрете, я ожидал, по крайней мере, одного сюрприза — но нет!

Журналист пишет, что 1000 сгенерированных планет, наверняка, будут пустующими, и это не добавит Starfield ничего интересного.

Уэс Фенлон, старший редактор PC Gamer, согласился с коллегой, назвав Starfield «чертовски безвкусным».