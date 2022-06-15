Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
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Певица Нюша вернулась с детьми в Москву

Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша (Анна Шурочкина), прожив четыре месяца в Дубае, вернулась в Россию. Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов и клипов. Однако за последние годы жизни артистки изменилась. Она стала больше времени уделять семье. Популярная исполнительница счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них растет дочка Серафиса-Симба. А в конце 2021 года у пары родился сын. Еще во время беременности Нюша предпочла проводить время в Дубае. А в феврале она снова туда прилетела с семьей. Певица призналась, что будет там жить. И весной она часто посещала вечеринки, устраивала прогулки на яхте.
Недавно артистка там отпраздновала день рождения мужа и повидалась с подругой Викторией Лопыревой. Детям звезды там тоже нравится, так как они могут купаться в бассейне.
Симба Сивова с братом Но 14 июня с утра Нюша успела сводить дочку в кафе, где Симба смогла позавтракать и порисовать со своим братом — сыном Сивова от первого брака. А вот потом артистка с детьми отправилась в аэропорт. Она сообщила, что летит домой. Звезда планирует навестить папу Владимира Шурочкина.
Нюша «❤️я уже в Москве 🙌🏼 буду снимать для вас много интересного 🥰», - сообщила Нюша.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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