Певица Нюша вернулась с детьми в Москву

Певица Нюша (Анна Шурочкина), прожив четыре месяца в Дубае, вернулась в Россию. Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов и клипов. Однако за последние годы жизни артистки изменилась. Она стала больше времени уделять семье. Популярная исполнительница счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них растет дочка Серафиса-Симба. А в конце 2021 года у пары родился сын. Еще во время беременности Нюша предпочла проводить время в Дубае. А в феврале она снова туда прилетела с семьей. Певица призналась, что будет там жить. И весной она часто посещала вечеринки, устраивала прогулки на яхте.Недавно артистка там отпраздновала день рождения мужа и повидалась с подругой Викторией Лопыревой. Детям звезды там тоже нравится, так как они могут купаться в бассейне.Симба Сивова с братом Но 14 июня с утра Нюша успела сводить дочку в кафе, где Симба смогла позавтракать и порисовать со своим братом — сыном Сивова от первого брака. А вот потом артистка с детьми отправилась в аэропорт. Она сообщила, что летит домой. Звезда планирует навестить папу Владимира Шурочкина.Нюша «❤️я уже в Москве 🙌🏼 буду снимать для вас много интересного 🥰», - сообщила Нюша.