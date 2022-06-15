Побег Дани Милохина назвали очищением России
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Побег Дани Милохина назвали очищением России

Побег Дани Милохина назвали очищением России
Продюсер Алексей Остудин высказался о тиктокере Дани Милохине. Отъезд тиктокеров из России многие известные личности восприняли в позитивном ключе, ведь об их неоднозначном влиянии на формирование молодежи говорилось немало. Продюсер Алексей Остудин тоже с облегчением вздохнул, когда услышал об отъезде Милохина в Казахстан и Инстасамки в Арабские Эмираты.
Даня Милохин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «То, что эти персонажи уехали — это очищение», — сказал он «Собеседнику». Напомним, Инстасамка улетела в Дубай и не собирается возвращаться в Россию, заявляя, что в стране теперь нет подходящих для нее условий работы. Даня Милохин первое время говорил, что прилетел в Казахстан на гастроли, теперь же выяснилось, что сюда он перебрался со всем тиктокерским домом. На какой период это затянется — неизвестно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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