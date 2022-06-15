Redfall — игра для одиночного прохождения, если вы этого захотите

Вадим Карасев





Анонсированная в прошлом году игра Redfall от студии Arkane с самого начала позиционируется проектом для кооператива. Это экшен про вампиров, который демонстрируется разработчиками в геймплее на 4 человек. Однако, как сообщили разработчики, играть в Redfall можно и одному, от этого игра не станет хуже.

Студия Arkane известна своими одиночными проектами, и Харви Смит отметил в интервью IGN, что Redfall не менее интересна для одного игрока, чем для кампании в кооперативе. По его словам, когда Redfall проходишь один — получаешь «классическую в меру хардкорную игру Arkane». Если игрок действует в одиночку, ему предстоит больше полагаться на стелс и стараться избегать открытых сражений с большим количеством врагов.

Напомним, что всего в Redfall, на старте, будет 4 главных героя. При этом, в кооперативном прохождении, игроки имеют возможность выбрать себе одинаковых персонажей. Выходит Redfall в 2023 году, сразу в Game Pass.

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