Рената Литвинова попала в госпиталь
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Рената Литвинова попала в госпиталь

Рената Литвинова попала в госпиталь
Врачи запретили актрисе Ренате Литвиновой летать.   Артистка с марта находится во Франции. Периодически актриса выходит на связь с российскими поклонниками, но о себе ничего не рассказывает — лишь демонстрирует новые наряды и прогулки по Европе. По словам Павла Табакова, актриса уехала за границу подлечиться. Что именно беспокоит Литвинову, актер не сказал, он лишь отметил — Рената Муратовна находится под тщательным наблюдением специалистов. «Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать. Возможно, она вернется, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится», — заявил 26-летний сын Олега Табакова. Артист вместе с Литвиновой принимал участие в спектаклях «Звезда вашего периода» и «Северный ветер». Сейчас Павел не только выступает в театре, но активно снимается в кино. Например, на днях на большие экраны вышел фильм «Молодой человек», в котором он исполнил одну из главных ролей.
Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сама же Рената о своих проблемах со здоровьем не рассказывает. Несколько недель назад 55-летняя актриса опубликовала снимок из клиники, но в подробности вдаваться не стала. После этого звезда несколько раз делилась кадрами фотосета в люксовой одежде, поэтому публика решила, что здоровью кумира ничего не угрожает. На вопросы о возвращении Литвинова не отвечает. При этом признается, что очень скучает по родной стране. «Выход в город. Встретила моих Сереж (так артистка называет птиц — прим. ред.) из прошлой московской жизни. Такой раскосяк. Здесь кажущийся мир: выборы французского президента, кафе и кофе, но каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто еще ждут меня в Москве…» — откровенничала ранее режиссер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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