Руслан Белый дерзко высказался о браке Аллы Пугачевой и Галкина

Многие осуждают брак певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Только ленивый не прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. Вот и комик Руслан Белый высказался. Юморист рассказа, что думает по поводу временной эмиграции знаменитой пары. Пока Максим Галкин строит карьеру за рубежом, а Алла Пугачева укрепляет здоровье, российские коллеги вовсю перемывают им кости. Несколько недель назад Маргарита Симоньян на всю страну назвала мужа Примадонны геем. Разумеется, ни шоумен, ни певица не отреагировали на едкие слова журналистки, зато в дело вмешался комик Руслан Белый.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Пугачева прямо сейчас жена декабриста. Она сейчас за мужем. Я в этом плане провоцирую людей, с которыми у меня споры, задаю им вопрос: «Алла Пугачева тоже мразь?» В массовой дискуссии только Симоньян напала, она сказала «Максим женился на старой женщине». Это же Алла Пугачева, почему она вдруг стала просто старой женщиной?! И это сейчас преподносится как изъян, а это брак между мужчиной и женщиной. Мне ничего не отвечают, говорят «при чем тут Пугачева?» — высказался 42-летний юморист в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».