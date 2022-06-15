Slime Rancher 2 выходит осенью 2022 года, сразу в Game Pass — представлен геймплей
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Slime Rancher 2 выходит осенью 2022 года, сразу в Game Pass — представлен геймплей

Slime Rancher 2 выходит осенью 2022 года, сразу в Game Pass — представлен геймплей


Игра Slime Rancher 2 была заявлена к релизу в подписке Game Pass еще в прошлом году, вместе с ее анонсом. Сегодня разработчики сообщили примерное релизное окно проекта. Slime Rancher 2 станет доступна игрокам осенью 2022 года на Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза в Game Pass.

Напомним, что первая часть Slime Rancher стала очень популярной, в игру сыграло больше 10 миллионов человек. Оригинал Slime Rancher до сих пор доступен в подписке Game Pass.

Во второй части Slime Rancher игрокам обещают еще более насыщенный, яркий и интересный игровой мир, множество новых слаймов, новые гаджеты и прочее.


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По материалам: newxboxone

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