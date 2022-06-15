Создатели As Dusk Falls вдохновлялись сериалами «Во все тяжкие» и «Фарго»
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Создатели As Dusk Falls вдохновлялись сериалами «Во все тяжкие» и «Фарго»

Создатели As Dusk Falls вдохновлялись сериалами «Во все тяжкие» и «Фарго»


Игра As Dusk Falls от студии INTERIOR NIGHT выходит на Xbox и PC уже в июле. Проект представляет собой интерактивную драму, в котором решения игроков будут напрямую влиять на сюжет. В рамках дополнительного шоу Xbox Games Showcase Extended разработчики проекта рассказали об источниках вдохновения при создании игры.

Так, создатели As Dusk Falls сообщили, что их источниками вдохновения при разработке проекта были сериалы «Во все тяжкие» и «Фарго», а также фильм «Собачий полдень» (фильм 1975 года с Аль Пачино). По словам разработчиков, эти проекты стали источниками вдохновения для общего повествования. Игрокам в ходе прохождения As Dusk Falls будут предлагаться сложные судьбоносные выборы с высокими ставками и более мелкие решения, создающие драму.

Напомним, сама игра рассказывает историю двух семей и неудавшегося ограбления в Аризоне 1998 года. Игра выходит 19 июля, сразу в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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