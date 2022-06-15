Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC: новый контент, цена и прочее
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Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC: новый контент, цена и прочее

Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC: новый контент, цена и прочее


Дополнение The Delicious Last Course для игры Cuphead выходит 30 июня на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playsation 5, Switch и PC. DLC ждали очень долго — изначально его релиз планировался в 2019 году, но как рассказала исполнительный продюсер проекта Майя Молденхауэр в рамках интервью Wccftech, в 2019 году только стартовала полноценная разработка дополнения, которое было анонсировано «слишком рано».

Майя рассказала, что дополнение The Delicious Last Course выходит в продажу за $7,99, если приобретать его отдельно. Выйдет и комплект с базовой игрой Cuphead.

Дополнение The Delicious Last Course включает в себя: новый остров, 5 боссов, новую героиню (Золотая Чаша), новые умения и оружия для основных героев. Прохождение дополнения займет около 3-4 часов, если вы относитесь к игрокам, которые уже понимают механики Cuphead и подобных проектов.

Вместе с тем, создательница Cuphead The Delicious Last Course подтвердила, что DLC не добавит в игру режим прохождения на троих. Как и раньше, можно будет играть только вдвоем.


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По материалам: newxboxone

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