Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали вступительную сцену игры
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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали вступительную сцену игры

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали вступительную сцену игры


Недавно стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была перенесена на 2023 год. Игра изначально планировалась к релизу в апреле 2022 года, а теперь у нее нет точной даты выхода, только релизный год.

Тем не менее, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли, что продемонстрировать на конференции Xbox. В рамках расширенного игрового мероприятия Microsoft показали вступительную сцену игры S.T.A.L.K.E.R. 2.


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Напомним, сразу после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.

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По материалам: newxboxone

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