Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали вступительную сцену игры

Вадим Карасев





Недавно стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была перенесена на 2023 год. Игра изначально планировалась к релизу в апреле 2022 года, а теперь у нее нет точной даты выхода, только релизный год.

Тем не менее, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли, что продемонстрировать на конференции Xbox. В рамках расширенного игрового мероприятия Microsoft показали вступительную сцену игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Watch this video on YouTube

Напомним, сразу после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.