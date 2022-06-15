Создатели Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge не планируют выпускать DLC
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Создатели Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge не планируют выпускать DLC

Создатели Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge не планируют выпускать DLC


Игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge выходит уже завтра, 16 июня. Сразу после релиза проект добавят в подписку Game Pass. Разработчики активно делятся информацией об ожидаемом битэмапе, в том числе о планах на будущее.

Нарративный дизайнер новой игры про Черепашек-Ниндзя Янник Белзил объяснил, как команда смотрит на возможность развития проекта. По его словам, в планах сейчас нет выпуска DLC, а если дополнения в будущем и появятся, то точно это будут не скины для героев:

Мы гордимся тем, что смогли сделать с анимацией — она действительно великолепно детализирована. Создание подобного занимает очень много времени. Я всегда думал, что круто бы было, если бы Черепахи носили плащи и шляпы, как они делали это в старых мультфильмах. Но опять же, это заняло бы уйму времени, и особенно у наших аниматоров.

Янник Белзил отметил, что единственный дополнительный контент для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, который он мог бы предположить к релизу в будущем, это новые герои, а не просто скины. Но пока, по его словам, об этом говорить рано, так как на такую работу потребовалось бы, чтобы издатель выделил много времени.


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По материалам: newxboxone

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