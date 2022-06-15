The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле
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The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле

The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле


Студия Black Cube Games анонсировала новый проект для Xbox One, Xbox Series X | S и PC — игру The Tale of Bistun. На данный момент она заявляется консольным эксклюзивом Xbox, на других приставках ее релиз не планируется.

The Tale of Bistun — это сюжетная приключенческая игра, вдохновленная трагической поэмой XII века «Хосров и Ширин». Играть предстоит за резчика по камню, который потерял память. Он оказывается на горе Бистун, узнав, что некая зараза распространяется по миру. Главный герой должен уничтожать врагов и путешествовать по миру.

Ниже можно видеть геймплей The Tale of Bistun в рамках трейлера-анонса. Игра выходит на заявленных платформах уже 13 июля.


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По материалам: newxboxone

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