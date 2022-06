The Texas Chain Saw Massacre будет в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





Игра The Texas Chain Saw Massacre по одноименному фильму («Техасская резня бензопилой») будет добавлена в подписку Game Pass в день релиза. Игра появится в подписке на Xbox и PC в 2023 году, точная дата выхода проекта от Gun Interactive пока не называется.

The Texas Chain Saw Massacre представляет собой ассиметричный многопользовательский хоррор от студии, которая ответственна за проект Friday the 13th: The Game. Ниже можно посмотреть геймплей The Texas Chain Saw Massacre, который представили с анонсом выхода в Game Pass.

Игра The Texas Chain Saw Massacre выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC.