Тодд Говард: Bethesda будет работать над Fallout 5 после The Elder Scrolls VI

Вадим Карасев





В следующем году выходит Starfield — разработка игры уже почти завершена, если верить словам Тодда Говарда, сейчас разработчики оптимизируют игру, чтобы она вышла в релиз с наименьшим количеством проблем. Уже студия Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI, которая пока находится на ранней стадии производства, а полноценная работа над ней начнется после выхода Starfield.

В рамках интервью порталу IGN руководитель студии Bethesda Тодд Говард подтвердил, что после The Elder Scrolls VI команда будет работать над Fallout 5:

Да, сейчас The Elder Scrolls VI находится в препродакшене. И мы планируем заняться созданием Fallout 5 после неё. Так что наш график уже расписан на долгое время. И да, у нас есть и другие проекты, которые мы время от времени рассматриваем.

Стоит напомнить, что после покупки Bethesda со стороны Microsoft появлялись слухи, что работу над новой Fallout могут отдать одной из команд Xbox Game Studios. Похоже, если так и произойдет, это будет не номерная часть Fallout, судя по интервью Тодда Говарда.