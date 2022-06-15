Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры
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Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры

Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры


Руководитель студии Bethesda Тодд Говард в рамках интервью порталу IGN поделился некоторыми деталями про Starfield — ожидаемую космическую ролевую игру, которая выйдет в 2023 году.

Некоторые детали, которые рассказал Тодд Говард про Starfield:



Основной квест Starfield примерно на 20% больше, чем в предыдущих играх Bethesda, таких как Skyrim и Fallout 4. По словам Тодда Ховарда, на его выполнение должно уйти от 30 до 40 часов, не отвлекаясь на дополнительный контент.



Starfield включает в себя больше контента, созданного вручную, чем любая игра Bethesda. И это не учитывая процедурно генерируемую галактику. Напомним, ранее сообщалось о 1000 планет в игре.



В Starfield есть 4 основных города, а New Atlantis — самый большой город, когда-либо созданный Bethesda.



Тодд Ховард сказал, что Starfield не позволит игрокам беспрепятственно летать из космоса на 1000 доступных для исследования планет. По его словам, эта функция «на самом деле просто не так важна для игрока», чтобы оправдать работу над ней.



Космический бой в Starfield «уникальный» и вдохновлен FTL и MechWarrior.


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По материалам: newxboxone

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