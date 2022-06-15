У Аллы Пугачевой нашелся защитник

Гаспарян встал грудью за певицу Алла Пугачеву. Музыкальный обозреватель Артур Гаспарян в эфире шоу «Котрикадзе Дзядко» встал на защиту примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. «Нельзя объявить врагом народа целую Примадонну. Мы все смотрели «Сталкер» Андрея Тарковского. Знаем, что такое Зазеркалье из детских сказок. Случилось наше попадание в Зазеркалье. Квинтэссенция — история с Аллой Пугачевой. Ее невозможно было представить никак. Только символом нашей страны. Человек, который создал эпоху. Эта эпоха в принципе до сих пор продолжается».Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметил Гаспарян, некая группа лиц узурпировала право говорить от имени народа. «Вакханалия была устроена в отношении Аллы и ее мужа Максима Галкина. Это говорит о запредельности той ситуации, в которой мы оказались. Ситуация не укладывается в представление здравого смысла. Это абсолютно какая-то паранормальная действительность, с которой в принципе мы не сталкивались», — заметил Гаспарян. Алла Пугачева владеет радиостанцией. Напомним, что недавно на фасаде телецентра «Останкино» появилась оскорбительная надпись в отношении Аллы Пугачевой. С конца февраля Примадонна с родными находится в Израиле.