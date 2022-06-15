Уникальные фильмы, "фишка" которых удивила зрителей

Артист (2011)Уникальность фильма: снят чёрно-белым и немым в стилистике кино 20-30-х годов.Как снять полуторачасовой фильм без реплик и получить за него «Оскар» в 2012 году? Ответ вы узнаете, только когда начнёте его смотреть.Помни (2000)Уникальность фильма: смонтирован «наоборот», основные события показаны в порядке от последней сцены к первой.Верёвка (1948)Уникальность фильма: был первым снят в формате неделимого дубля, когда действие идёт непрерывно, без монтажных склеек.На самом деле в фильме присутствует 10 склеек, но все они были замаскированы переходами камеры за спинами персонажей. Поэтому «Верёвка» смотрится как театральная постановка.Позже уже в 21 веке самыми известными фильмами, использовавшими подобный приём, стали «Бёрдмэн» (2014) и «1917» (2019).Русский ковчег (2002)Уникальность фильма: был полностью снят одним 87-минутным дублем.В отличие от фильмов из предыдущего пункта, в «ковчеге» нет никаких склеек, только идеально отрепетированное взаимодействие актёров, съёмочной бригады и более 800 человек массовки. Особенно впечатляет работа оператора Тильмана Бюттнера, который полтора часа носил на своей спине 35-килограммовую систему стабилизации камеры, при этом исполняя свои и без того непростые обязанности.Официальные дата и место создания «Русского ковчега»: 23 декабря 2001 года в Зимнем дворце. Фильм был снят с третьей попытки после 7 месяцев репетиций.Ван Гог. С любовью, Винсент (2017)Уникальность фильма: полностью нарисован масляными красками на досках в стиле картин Винсента Ван Гога.В начале создатели сняли игровую часть с настоящими актёрами и декорациями, а потом все 65 тысяч кадров фильма были особым образом раскрашены сотней участвующих в проекте художников. Таким образом фильм выглядит как ожившие картины легендарного нидерландского постимпрессиониста.Отрочество (2014)Уникальность фильма: намеренно снимался в течение 11 лет (с лета 2002 по октябрь 2013).В центре сюжета семилетний мальчик, сыгранный Элларом Колтрейном, который, как и сам актёр, по ходу фильма взрослеет, становясь совершеннолетним молодым человеком.Хардкор (2016)Уникальность фильма: полностью снят от первого лица главного героя.Картина смотрится как видеоигра в жанре шутер.Тайм-код (2000)Уникальность фильма: состоит из четырёх параллельных и взаимосвязанных историй, которые показаны… одновременно!Картина представляет собой полиэкран из четырёх непрерывных 90-минутных планов, снятых одновременно четырьмя операторами в разных локациях Лос-Анджелеса. Таким образом, приём из «Русского ковчега» здесь умножается на 4!Большая часть диалогов героев была сымпровизирована актёрами (тут появляются Сальма Хайек, Кайл Маклахлен, Стеллан Скарсгард и Холли Хантер), которые на ходу подстраивались под общую сюжетную линию.Чтобы все события не превратились в какофонию и сплошной шум, звук в фильме сведён так, что в разные моменты громче слышно одну определённую историю из четырёх.Не угаснет надежда (2013)Уникальность фильма: снят практически без реплик и с одним единственным актёром Робертом Редфордом, чей герой борется со стихией в открытом океане.Отвязные приключения в Лондоне (2017)Уникальность фильма: снимался одним дублем и одновременно показывался в прямом эфире.Съёмки фильма в реальном времени прошли 19 января 2017 года и транслировались в 550 американских кинотеатрах. Режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли Вуди Харрельсон сообщил, что в фильме было задействовано 30 актёров и 14 съёмочных площадок.Несмотря на то, что это ещё одна картина в нашем списке, которая была снята одним дублем без остановок, в ней также нашлось место для сцен автомобильной и пешей погони.После окончания съёмки была устроена пресс-конференция, на которой Харрельсон ответил на вопросы представителей СМИ.Психо (1998)Уникальность фильма: является практически покадровой копией одноимённого триллера Альфреда Хичкока.Ремейков много, но этот является прямо-таки братом-близнецом оригинала, только в цвете и с другими актёрами. Режиссёр фильма Гас Ван Сент намеренно повторял даже те сцены, где в фильме Хичкока были ошибки.Кстати, такую же диковинную работу в 2007 году проделал немецкий режиссёр Михаэль Ханеке, полностью пересняв свой собственный фильм «Забавные игры» (1997), но уже на английском языке и с другими актёрами.