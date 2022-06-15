В Assassin’s Creed Origins можно будет играть бесплатно в ближайшие выходные
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В Assassin’s Creed Origins можно будет играть бесплатно в ближайшие выходные

В Assassin’s Creed Origins можно будет играть бесплатно в ближайшие выходные


Издательство Ubisoft в рамках специального мероприятия, посвященного будущему Assassin’s Creed, анонсировала «бесплатные выходные» в Assassin’s Creed Origins. Играть бесплатно в египетскую часть Assassin’s Creed можно будет с 16 по 20 июня, то есть на этих выходных.


Напомним, что недавно игру Assassin’s Creed Origins улучшили на консолях нового поколения. Теперь на Xbox Series X | S и Playstation 5 игра работает в 60 FPS.

Игра Assassin’s Creed Origins с прошлой недели доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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