В Assassin’s Creed Origins можно будет играть бесплатно в ближайшие выходные

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft в рамках специального мероприятия, посвященного будущему Assassin’s Creed, анонсировала «бесплатные выходные» в Assassin’s Creed Origins. Играть бесплатно в египетскую часть Assassin’s Creed можно будет с 16 по 20 июня, то есть на этих выходных.





Напомним, что недавно игру Assassin’s Creed Origins улучшили на консолях нового поколения. Теперь на Xbox Series X | S и Playstation 5 игра работает в 60 FPS.

Игра Assassin’s Creed Origins с прошлой недели доступна в подписке Game Pass.