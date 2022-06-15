В кооперативе Redfall все смогут играть за одного и того же персонажа
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В кооперативе Redfall все смогут играть за одного и того же персонажа

В кооперативе Redfall все смогут играть за одного и того же персонажа


Студия Arkane показала полноценный геймплей Redfall на шоу Xbox и Bethesda, которое прошло в это воскресенье. Игра представляет собой кооперативный экшен, который, в том числе, можно будет проходить и одному. В игре обещают большой открытый мир и 4 уникальных персонажей. При этом, играть даже в кооперативе на несколько человек можно будет за одного и того же персонажа.

В Twitter студия Arkane подтвердила, что игроки смогут выбрать любого персонажа при прохождения Redfall в кооперативе. То есть, не обязательно распределять 4 героев между игроками, все могут взять одного и того же персонажа.


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Напомним, релиз Redfall состоится в 2023 году на Xbox Series X | S и PC.

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По материалам: newxboxone

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