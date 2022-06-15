В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова
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В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова

В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова
Видеоблогер Алена Жигалова высказалась о певице Ирине Аллегровой. Блогер в своем шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что не очень верит в слова певицы Ирины Аллегровой о патриотизме. «У нее напряженка с концертами. Сейчас ждем, что Валерий Леонтьев и Маша Распутина прокомментируют ситуацию», говорит Жигалова.
Ирина Аллегрова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как думает Жигалова, такие личности, как Ирина Аллегрова вспоминают о родине, когда надо на что-то жить и как-то зарабатывать. Ранее телеведущая Маргарита Симоньян заявила, что ей поступил звонок от Ирины Аллегровой. Исполнительница заверила, что полностью поддерживают свою родную страну.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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