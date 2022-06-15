В России появятся «Ветераны финансовых органов»
Тема: Постановления правительства
03:07 Автор: Ольга Шульга
Минфин учредил нагрудный знак «Ветеран финансовых органов Российской Федерации». Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 15 июня.
Награда будет ведомственной, ее вручат россиянам, работавшим как в самом министерстве, так и в федеральных службах и агентстве, находящихся в ведении Минфина, в том числе в их территориальных органах. Эта же награда будет положена сотрудникам финансовых органов регионов и муниципальных образований. Поощрять так будут за «заслуги и высокие результаты работы, внесшие весомый вклад в разработку и реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование» в сфере деятельности финансового блока.
Решение о награждении будет принимать глава Минфина.
Законы, вступающие в силу с 15 июня
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#госнаграды