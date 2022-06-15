В России появятся «Ветераны финансовых органов»
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В России появятся «Ветераны финансовых органов»

В России появятся «Ветераны финансовых органов»

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Ольга Шульга



Минфин учредил нагрудный знак «Ветеран финансовых органов Российской Федерации». Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 15 июня.

Награда будет ведомственной, ее вручат россиянам, работавшим как в самом министерстве, так и в федеральных службах и агентстве, находящихся в ведении Минфина, в том числе в их территориальных органах. Эта же награда будет положена сотрудникам финансовых органов регионов и муниципальных образований. Поощрять так будут за «заслуги и высокие результаты работы, внесшие весомый вклад в разработку и реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование» в сфере деятельности финансового блока.

Решение о награждении будет принимать глава Минфина.

Законы, вступающие в силу с 15 июня



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#госнаграды


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По материалам: pnp.ru

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