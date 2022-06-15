Виталий Гогунский намерен вернуться сериал «Универ»
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Виталий Гогунский намерен вернуться сериал «Универ»

Виталий Гогунский намерен вернуться сериал «Универ»
Актер Виталий Гогунский признался, что готов играть роль Кузи. Артист рассказал журналистам КП, что планирует вернуться в сериал «Универ». За 10 лет отдыха вне сериала он снялся в нескольких фильмах, попробовал себя в театральных проектах, активно продюсировал дочь Милану, которая тоже поет. Но пока самую заметную популярность ему все-таки принесла роль харизматичного, но глуповатого качка Кузи.
Виталий Гогунский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я прилично отдохнул», — признался Гогунский. И теперь с новыми силами актер вновь готов идти в бой. Отметим, что его дочь Милана — заметный блогер, просмотры на YouTube-канале у девочки достигают 200 миллионов просмотров. Артист много средств вложил в его продвижение, обеспечив дочь пассивным доходом на долгое время.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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