Выдачу компенсаций за изъятый при эпидемиях скот отрегулируют

Тема: Пленарное заседание Госдумы 15 июня 2022 года

16:29 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 50918-8

Правительству предложили устанавливать правила определения размера возмещения ущерба собственникам за изъятых при эпидемиях животных. Такой законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях 15 июня.

Документ уточняет процедуру возмещения собственнику ущерба, полученного при возникновении очагов особо опасных болезней животных, в результате которых их изъяли для уничтожения.

Инициативу подготовили во исполнение постановления Конституционного суда от 8 июля 2021 года, говорится в пояснении к документу. В КС отметили неопределенность правового регулирования в подобных ситуациях. В ряде случаев зависимость компенсации от соблюдения ветеринарных норм и правил не учитывают, в других — ее принимают во внимание. КС обязал законодателей конкретизировать порядок выплаты собственнику компенсации за изъятый в случае заболевания скот.

Компенсации за изъятый при эпидемиях скот хотят рассчитывать по единым правилам

Законопроектом предлагается установить право собственника на возмещение ущерба, понесенного им в связи со вспышкой опасных болезней животных, в размере, равном стоимости изъятых и уничтоженных животных и продукции животного происхождения, определяемой на момент до возникновения очагов заболевания. В случае возникновения очага по причине нарушения требований ветеринарных правил компенсация может быть уменьшена, ранее пояснял замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. «Таким образом, на 100-процентную компенсацию могут рассчитывать аграрии, которые в полной мере соблюдают правила содержания животных и профилактики их заболеваний», — говорил замминистра.

Правила определения размера возмещения ущерба, перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба может быть уменьшен, и перечень случаев, при которых в возмещении ущерба может быть отказано, устанавливаются Правительством.

Устанавливать факт причинно-следственной связи между нарушениями обязательных требований и возникновением или распространением очагов особо опасных болезней животных будет специально созданная региональная комиссия.





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