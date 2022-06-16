19 примеров рыночных ценников, которые привлекают клиентов получше неоновых вывесок

Сколько бы торговых центров и супермаркетов ни появилось, часть людей всё равно никогда не изменит классическим рынкам. Действительно, в каком магазине встретишь такой колорит? Чего только стоят рыночные ценники и подписи к товарам, зачастую сделанные от руки. А какие чудеса маркетинга порой проявляют продавцы при помощи одного только маркера. Вот с кого нужно брать пример современным рекламщикам. Какой бы причудливой и смешной ни была реклама на рынках, факт остаётся фактом — она работает.

Когда уже сдали нервы

А где проходит эта тонкая грань между «пробовать» и «жрать»?

Волшебные мандарины

Сало должно быть доступным для всех категорий потребителей

И как тут пройти мимо и не купить?

Отменный уровень сервиса

Чёт прям манит надкусить.

Сила маркетинга

Понятно?

Усатый дегустатор

Если кот ест, значит рыбка норм.

Кажется, лекарство от всех болезней было прямо у нас под носом

Ошибочка вышла

Для тех, кому мало стандартных порций

И никак иначе

Чаще всего в магазинах встречаются помидоры со вкусом ничего.

Для любителей экзотики

Да… с экологией в Тюмени не очень. Между прочим, я тут живу уже 35 лет и ничего. Жабры не очень видно.

А вот сейчас было обидно

Вариация сосисок в тесте

Рыночная мудрость

Скидка — относительна.

Цена понтов

Том Круз знает толк в фермерстве

Лучшая характеристика вкуса сладости

Срочно надо фото соседки. Без него вкус не понятен!

Маркетинг — великая сила. Однако иногда рекламщики делают свою работу не так хорошо, как следовало бы. Здесь вы можете посмотреть примеры забавных рекламных щитов и вывесок, которые наверняка вызовут у вас море вопросов.