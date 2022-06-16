19 примеров рыночных ценников, которые привлекают клиентов получше неоновых вывесок
Сколько бы торговых центров и супермаркетов ни появилось, часть людей всё равно никогда не изменит классическим рынкам. Действительно, в каком магазине встретишь такой колорит? Чего только стоят рыночные ценники и подписи к товарам, зачастую сделанные от руки. А какие чудеса маркетинга порой проявляют продавцы при помощи одного только маркера. Вот с кого нужно брать пример современным рекламщикам. Какой бы причудливой и смешной ни была реклама на рынках, факт остаётся фактом — она работает.
Когда уже сдали нервы
А где проходит эта тонкая грань между «пробовать» и «жрать»?
Волшебные мандарины
Сало должно быть доступным для всех категорий потребителей
И как тут пройти мимо и не купить?
Отменный уровень сервиса
Чёт прям манит надкусить.
Сила маркетинга
Понятно?
Усатый дегустатор
Если кот ест, значит рыбка норм.
Кажется, лекарство от всех болезней было прямо у нас под носом
Ошибочка вышла
Для тех, кому мало стандартных порций
И никак иначе
Чаще всего в магазинах встречаются помидоры со вкусом ничего.
Для любителей экзотики
Да… с экологией в Тюмени не очень. Между прочим, я тут живу уже 35 лет и ничего. Жабры не очень видно.
А вот сейчас было обидно
Вариация сосисок в тесте
Рыночная мудрость
Скидка — относительна.
Цена понтов
Том Круз знает толк в фермерстве
Лучшая характеристика вкуса сладости
Срочно надо фото соседки. Без него вкус не понятен!
Маркетинг — великая сила. Однако иногда рекламщики делают свою работу не так хорошо, как следовало бы. Здесь вы можете посмотреть примеры забавных рекламных щитов и вывесок, которые наверняка вызовут у вас море вопросов.