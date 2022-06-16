30+ игр можно будет опробовать бесплатно на Xbox на следующей неделе
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30+ игр можно будет опробовать бесплатно на Xbox на следующей неделе

30+ игр можно будет опробовать бесплатно на Xbox на следующей неделе


Microsoft анонсировала проведение ID@Xbox Summer Game Fest Demo — мероприятия, которое проходит уже третий год подряд. В рамках этого события, которое состоится с 21 по 27 июня, игроки смогут бесплатно опробовать десятки игр. Заявлено, что в этом году таких игр будет больше 30.

Демо-версии, которые будут предлагаться в рамках ID@Xbox Summer Game Fest Demo, не представляют собой законченные продукты. Microsoft отмечает, что это версии игр, которые еще находятся в разработке, поэтому в них могут быть проблемы. Играть в демо, которые представят в рамках ID@Xbox Summer Game Fest Demo, можно будет до 27 июня, после этого они пропадут из Microsoft Store.

Полный список доступных демонстрационных версий объявят позже, сейчас назвали только некоторые из проектов:



Batora: Lost Haven



Broken Pieces



Severed Steel



Tinykin
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По материалам: newxboxone

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