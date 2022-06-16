Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем
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Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем

Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем
Певица Анна Седокова заявила, что ее муж ненасытен. Два года назад Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму. Баскетболист младше артистки на десять лет, однако разница в возрасте пару не смущает. Оба наслаждаются отношениями и не скрывают страсти. 39-летнюю Анну Седокову называют одной из самых сексуальных артисток российского шоу-бизнеса. Ее фигуре действительно можно позавидовать. Несмотря на рождение троих детей, она сохранила сочные формы и тонкую талию. В восторге от красоты экс-солистки «ВИА Гры» и 29-летний супруг Янис Тимма. Певица признается: избранник не оставляет ее в покое, даже несмотря на безумную занятость. На откровения Анну подтолкнула Ляйсан Утяшева во время обсуждения плюсов тайм-менеджмента.
Анна Седокова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В планировании нужно также учитывать отдых, 15-тиминутки», — делилась секретом успешного ведения бизнеса певица. «У вас 15 минут длится?» — вдруг сменила тему гимнастка и хитро улыбнулась. «Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну правда! Я иногда хочу поменьше», — заявила исполнительница хита «Шантарам». Напомним, что Янис третьим мужем Анны Седоковой. У артистки также есть трое детей от разных возлюбленных. Все отношения заканчивались скандалом и только со спортсменом звезда чувствует себя по-настоящему счастливой. «Анна никогда больше… не разведется», — заявила она, отвечая на блиц-вопрос Ляйсан.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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