Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые находки
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Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые находки

Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые находки

О новых находках сообщили китайские археологи, ведущие раскопки знаменитого археологического памятника Саньсиндуй в провинции Сычуань. Среди обнаруженных ими предметов — бронзовый алтарь, ящик с большим куском нефрита и скульптура высотой полтора метра.

Поселение у деревни Саньсиндуй было обнаружено в 1929 году. Мировой археологической сенсацией оно стало в 1986-м, когда археологи обнаружили два тайника — ямы в земле, заполненные предметами из бронзы, золота, слоновой кости, нефрита и керамики, выполненными в необычном, ни разу не виданном ранее в истории китайского искусства стиле. За годы раскопок историки выяснили, что в эпоху расцвета, в 2100–1400 годах до н. э., это поселение представляло собой настоящий город, который отождествляли со столицей царства Шу, упоминаемого в письменных источниках. Оно было завоевано соседним государством Цинь в 316 г. до н. э. Подробнее об исследованиях этого археологического памятника можно узнать из специального очерка.

В 2019–2020 годах в Саньсиндуе нашли еще шесть жертвенных ям с артефактами, разбор находок продолжается и по сей день. В прошлом году, в частности, в яме номер 3 было найдено священное бронзовое дерево и золотая маска. Всего за последние годы было найдено около 13 000 предметов из бронзы, золота, нефрита и слоновой кости. Подавляющее большинство артефактов было намеренно разбито, и на них есть следы от ударов и сожжения перед захоронением. Только 2400 артефактов из 13 000 были обнаружены целыми. Археологи планируют сделать копии объектов и поэкспериментировать с различными подходами к уничтожению и сжиганию, чтобы увидеть, как производились жертвоприношения.

Исследователям удалось уточнить датировку обнаруженных объектов. Четыре жертвенных ямы (3, 4, 7 и 8) относятся к поздней династией Шан (1600–1046 гг. до н. э.). Анализ углерода-14 200 образцов, взятых из ям, показал узкий диапазон дат для возраста захоронения между 1131 и 1012 годами до н. э. Ямы 5 и 6 старше, но тоже относятся к поздней династии Шан.

Раскопки ямы 7 практически завершены. Работы в яме 8 завершены примерно наполовину. Последние находки — как раз из двух этих ям. Изысканно выполненный бронзовый алтарь был обнаружен в яме 8. Он имеет высоту около 90 см и состоит из платформы с ажурным декором и верхней части, украшенной бронзовыми мифическими существами. Верхнюю часть обнаружили в субботу, 11 июня, а основание было откопано на следующий день. Бронзовая скульптура высотой 1,5 метра также была найдена в яме 8. Она отлита из трех частей, которые затем были сварены между собой. В центральной части изображена антропоморфная голова с выпученными глазами и бивнями на змеином теле (образ, характерный для культуры Шу). Фигура расположена головой вниз, ее поднятые руки держат нижнюю часть: сосуд типа лэй в форме урны на квадратном основании. Верхняя часть представляет собой сосуд типа цзунь, окрашенный в ярко-красный цвет.

Ящик с куском нефрита. Фото: Shen Bohan/Xinhua

В яме 7 обнаружен еще один уникальный предмет: бронзовый ящик с решетчатой крышкой в виде панциря черепахи, шарнирно соединенными с одной стороны, в котором находился большой кусок зеленого нефрита. У ящика имеются ручки в виде голов дракона. Анализ микроследов показал, что изначально ящик был завернут в шелк. Большинство предметов, извлеченных из ямы 7, представляют собой фрагменты меньшего размера, но не менее искусно выполненные. Один из них, найденный в северо-восточном углу ямы в марте этого года, представлял собой сложенный лист бронзы толщиной с лист бумаги. Находка очень необычна, так как древние мастера в Китае часто отливали предметы, создавая две противоположные глиняные формы, а затем заливая бронзу в пространство между ними, поэтому большинство изделий из бронзы в Саньсиндуе были очень толстыми. Бронзовая бумага не могла быть изготовлена по этой технологии. Археологам предстоит провести металлургический анализ этой находки (и других фрагментов тонкой бронзы, найденных в яме 7), чтобы определить, как они были изготовлены.

Для размещения находок в городе Гуанхань начато строительство нового здания музея. Он строится рядом с жертвенными ямами и нынешним музеем, который уже не вмещает огромную коллекцию. Площадь нового здания — 55 000 квадратных метров, что в пять раз больше существующего музея. Ожидается, что он будет построен в октябре 2023 года.

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По материалам: polit.ru

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