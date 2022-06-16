Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022

Завтра лучшее время для контактов с женщинами. ♊15 июня Солнце перешло в знак Близнецы. Во время этого транзита многим захочется выйти из своего внутреннего «заточения», начать общаться и завязывать новые знакомства. Поддайтесь этому порыву! Пусть этот период подарит вам новых друзей и знакомых. 📆16 июня, четверг Луна🌙 в Козероге♑️. День благоприятен для людей творческих, для женщин и контактов с ними. Все благодаря гармоничному аспекту между Луной🌙 и Венерой, с сильным влиянием Нептуна. Займитесь чем-то для души, любимым хобби. Если есть необходимость наладить отношения с кем-то из женщин, то шансы на благоприятный исход очень велики. Можно так же обратиться за поддержкой к руководителю-женщине, но лучше успеть до 12.30 по мск времени.