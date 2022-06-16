Авиакомпания задержала пассажиров первого класса из-за Виктории Бекхэм. Музыкант Бой Джордж возмутился этим

Вадим Карасев

Британский музыкант Бой Джордж опубликовал гневный твит (твиттер заблокирован в России) в адрес авиакомпании British Airways и Виктории Бекхэм. По его словам, сотрудники авиакомпании задержали пассажиров первого класса, чтобы Викторию забрала машина прямо от самолета.

Так мило со стороны British Airways заставить пассажиров первого класса ждать, пока машина заберет Викторию Бекхэм у самолета. Стоит на некоторое время отказаться от полетов с ними, — возмутился музыкант.





Бой Джордж

Позже он удалил твит и написал новый, в котором заявил, что постит в твиттер импульсивно, но быстро отходит. Виктория Бекхэм обвинения музыканта не прокомментировала.

Это уже не первый раз, когда Бой Джордж критикует Викторию Бекхэм и группу Spice Girls. Ранее музыкант заявлял, что ненавидит их, называл группу "ужасной" и говорил, что Spice Girls являются доказательством того, что "хороший стилист важнее, чем хорошая музыка".

Ранее Виктория Бекхэм поделилась в инстаграме* видео со своей подругой Евой Лонгорией, с которой она встретилась в Лос-Анджелесе. Ее муж Дэвид Бекхэм в то же время проводит время в Венеции вместе со своей дочерью Харпер.





Виктория Бекхэм и Ева Лонгория

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Ксения Смирнова