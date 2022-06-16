Чулпан Хаматова сбежала с миллионами из России

Журналисты выяснили, сколько зарабатывала Чулпан Хаматова. Звезда театра и кино Чулпан Хаматова сбежала из страны в Латвию, откуда не раз выступила с осуждениями российской кампании по защите Донбасса. Более того, актриса назвала бредятиной свое звание народной артистки и вовсе не дорожит им.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А тем временем, «Комсомольская правда» выяснила, что Хаматова по многочисленным контрактам в России заработала более 17 миллионов рублей. Столь внушительные деньги ей принесли многочисленные контракты, которыми баловал звезду Театр наций. Хаматовой в театре доставались роли в самых топовых спектаклях. За роль Раисы Максимовны в пьесе «Горбачев» актриса получала по 172 тысячи рублей после каждого выхода на сцену. Накануне побега в Латвию Чулпан принимала участие в фестивале Скрябина, за выступление в котором она получила 360 тысяч рублей.