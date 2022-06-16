Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс

Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс

Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс
Певец Филипп Киркоров намеревается потратить на строительство торгового комплекса 1,5 миллиарда  рублей. Филипп Киркоров приехал на Петербургский международный экономический форум, чтобы не только выступить на сцене перед международной аудиторией, но и рассказать о новом проекте: он станет инвестором ТРК. В рамках форума 55-летний Филипп Киркоров подписал соглашение с правительством Ленинградской области о строительстве торгово-развлекательного комплекса «Звезда» в Новосаратовске. Власти города и области задумали в течение нескольких лет превратить этот депрессивный пустынный район в жилой квартал со всей соответствующей инфраструктурой.
Филипп Киркоров на экономическом форуме «В этом году Ленинградская область открывает форум подписанием соглашения со звездным инвестором. Строительство современного торгово-развлекательного комплекса в районе Уткиной заводи в Новосаратовке: мы уже обсудили проект, компания получит все необходимые преференции, предусмотренные региональным законодательством», — заявил губернатор Александр Дрозденко. Сам Филипп Бедросович воодушевлен тем, что начинает новый бизнес. Он рассказал, что сейчас в России время возможностей. Поп-певец не стал просить ничего у властей, а нашел соинвестора в лице Михаила Баракина, с которым будет вести дела. «Хотя нет, кое-что я попросил — один светофор, он нам нужен», — пошутил Киркоров.
Филипп Киркоров на экономическом форуме Как говорится в договоре, общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, а само здание появится к концу 2023 года. Ранее Филипп хотел устроить конкурс на название ТРК, но затем решил не заморачиваться и выбрал — «Звезда». Киркоров также рассказал, что несмотря на все препятствия, он отправляется во всероссийский тур и представит там свое новое шоу. Во время визита регионов поп-король хочет найти время для встречи с главами и обсудить возможное строительство филиалов «Звезды» в разных точках России. «В перспективе, это может быть целая сеть. Конечно, импортозамещение быстро сделать не получится, но у нас есть большие возможности, и ими надо пользоваться», — цитирует Филиппа Бедросович Telegram-канал «Осторожно: новости».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста
Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста
Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс
Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить
Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня, намекает инсайдер
Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня,
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 16-19 июня
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 16-19 июня
Никита Джигурда рассказал о сексуальной ориентации Максима Галкина
Никита Джигурда рассказал о сексуальной ориентации Максима Галкина
Лиза Янковская рассказала о блате
Лиза Янковская рассказала о блате
Чулпан Хаматова сбежала с миллионами из России
Чулпан Хаматова сбежала с миллионами из России
Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем
Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем
Иван Жидкова с повзрослевшими детьми от разных женщин отправился в отпуск
Иван Жидкова с повзрослевшими детьми от разных женщин отправился в
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Астрология темперамента: люди-меланхолики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-меланхолики по Знаку Зодиака
Практика освобождения от проблем
Практика освобождения от проблем

Топ на сегодня

Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова
В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова
Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе
Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные оценки, игра завтра будет в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные
Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Полина Гагарина рассказала о своей карьере

Еще по теме

Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности
Филипп Киркоров назвал скучным «Евровидение»
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь