Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс

Певец Филипп Киркоров намеревается потратить на строительство торгового комплекса 1,5 миллиарда рублей. Филипп Киркоров приехал на Петербургский международный экономический форум, чтобы не только выступить на сцене перед международной аудиторией, но и рассказать о новом проекте: он станет инвестором ТРК. В рамках форума 55-летний Филипп Киркоров подписал соглашение с правительством Ленинградской области о строительстве торгово-развлекательного комплекса «Звезда» в Новосаратовске. Власти города и области задумали в течение нескольких лет превратить этот депрессивный пустынный район в жилой квартал со всей соответствующей инфраструктурой.Филипп Киркоров на экономическом форуме «В этом году Ленинградская область открывает форум подписанием соглашения со звездным инвестором. Строительство современного торгово-развлекательного комплекса в районе Уткиной заводи в Новосаратовке: мы уже обсудили проект, компания получит все необходимые преференции, предусмотренные региональным законодательством», — заявил губернатор Александр Дрозденко. Сам Филипп Бедросович воодушевлен тем, что начинает новый бизнес. Он рассказал, что сейчас в России время возможностей. Поп-певец не стал просить ничего у властей, а нашел соинвестора в лице Михаила Баракина, с которым будет вести дела. «Хотя нет, кое-что я попросил — один светофор, он нам нужен», — пошутил Киркоров.Филипп Киркоров на экономическом форуме Как говорится в договоре, общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, а само здание появится к концу 2023 года. Ранее Филипп хотел устроить конкурс на название ТРК, но затем решил не заморачиваться и выбрал — «Звезда». Киркоров также рассказал, что несмотря на все препятствия, он отправляется во всероссийский тур и представит там свое новое шоу. Во время визита регионов поп-король хочет найти время для встречи с главами и обсудить возможное строительство филиалов «Звезды» в разных точках России. «В перспективе, это может быть целая сеть. Конечно, импортозамещение быстро сделать не получится, но у нас есть большие возможности, и ими надо пользоваться», — цитирует Филиппа Бедросович Telegram-канал «Осторожно: новости».