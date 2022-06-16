Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс
Сегодня, 11:35
Певец Филипп Киркоров намеревается потратить на строительство торгового комплекса 1,5 миллиарда рублей. Филипп Киркоров приехал на Петербургский международный экономический форум, чтобы не только выступить на сцене перед международной аудиторией, но и рассказать о новом проекте: он станет инвестором ТРК. В рамках форума 55-летний Филипп Киркоров подписал соглашение с правительством Ленинградской области о строительстве торгово-развлекательного комплекса «Звезда» в Новосаратовске. Власти города и области задумали в течение нескольких лет превратить этот депрессивный пустынный район в жилой квартал со всей соответствующей инфраструктурой.
Филипп Киркоров на экономическом форуме «В этом году Ленинградская область открывает форум подписанием соглашения со звездным инвестором. Строительство современного торгово-развлекательного комплекса в районе Уткиной заводи в Новосаратовке: мы уже обсудили проект, компания получит все необходимые преференции, предусмотренные региональным законодательством», — заявил губернатор Александр Дрозденко. Сам Филипп Бедросович воодушевлен тем, что начинает новый бизнес. Он рассказал, что сейчас в России время возможностей. Поп-певец не стал просить ничего у властей, а нашел соинвестора в лице Михаила Баракина, с которым будет вести дела. «Хотя нет, кое-что я попросил — один светофор, он нам нужен», — пошутил Киркоров.
Филипп Киркоров на экономическом форуме Как говорится в договоре, общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, а само здание появится к концу 2023 года. Ранее Филипп хотел устроить конкурс на название ТРК, но затем решил не заморачиваться и выбрал — «Звезда». Киркоров также рассказал, что несмотря на все препятствия, он отправляется во всероссийский тур и представит там свое новое шоу. Во время визита регионов поп-король хочет найти время для встречи с главами и обсудить возможное строительство филиалов «Звезды» в разных точках России. «В перспективе, это может быть целая сеть. Конечно, импортозамещение быстро сделать не получится, но у нас есть большие возможности, и ими надо пользоваться», — цитирует Филиппа Бедросович Telegram-канал «Осторожно: новости».
По материалам: z-aya